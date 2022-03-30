مسلسل اقتراح عمل الحلقة 10 تحقق نسب مشاهدة عالية.. أحداث نارية

يبحث عشاق الدراما الكورية على منصات التواصل الاجتماعي عن مسلسل اقتراح عمل الحلقة 10، والذي نجح في جذب قطاع كبير من المشاهدين منذ بداية عرضه في 28 فبراير الماضي على عدد من القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى منصات البث المباشر على الإنترنت، إذ يذاع المسلسل يومي الاثنين والثلاثاء أسبوعيا على شاشة قناة «SBS TV» الكورية.

مسلسل اقتراح عمل الحلقة 10، عرضت اليوم في موعدها المحدد، ومن المقرر أن تنتهي حلقات المسلسل الأسبوع المقبل، إذ ستذاع الحلقتين الـ11 و12، يومي 4 و5 أبريل المقبل على التوالي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول موظفة تذهب في موعد مدبر بدلا من إحدى صديقاتها، لتكتشف أنه المدير التنفيذي للشركة التي تعمل بها، فتحاول إخفاء هويتها عنه.

مسلسل اقتراح عمل الحلقة 10 يحقق 2.1 مليون مشاهدة

وحقق مسلسل اقتراح عمل وخاصة الحلقة 10، نسب مشاهدات مرتفعة تعتبر هى الأعلى على مستوى الحلقات، وفقا لما نشره «نيلسن كوريا» المتخصص في قياس نسب مشاهدات الجمهور، إذ وصلت نسب مشاهدات الحلقة لـ11.6% بواقع ما يقرب من 2.1 مليون مشاهدة، لما تتضمنه من أحداث نارية.

أبطال مسلسل اقتراح عمل الحلقة 10

يشارك في بطولة مسلسل اقتراح عمل عدد من نجوم الدراما الكورية من بينهم أهن هيو سيوب، كيم سي-جونج، كيم مين كيو وسيول إين آه، من إخراج بارك سيون هو.

ويستند المسلسل إلى رواية رقمية مصورة بنفس الاسم للكاتبة هاي هوا، نشرت في الفترة من 3 أغسطس 2017 إلى 21 نوفمبر 2018، وكان من المقرر طرح المسلسل في 21 فبراير 2022، ولكن تغير جدول التصوير بسبب جائحة كورونا، وجرى تأجيل موعد العرض الأول لمدة أسبوع حتى 28 فبراير 2022.