عميد «طب المنصورة» عن «دلتا بلس»: يسبب التهابات قلبية حادة

تؤثر أمراض القلب على العديد من الوظائف التى يقوم بها، ويعد القلب هو نقطة الشريان في الجسم والمحرك لباقي الأعضاء، وتختلف الأمراض حسب اختلاف الإصابة التي تعرض لها، ومع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا «دلتا بلس»، قد يسبب العديد من المشاكل الصحية ويؤثر على صحة الأنسان.

«دلتا بلس» يؤثر على جميع وظائف الجسم

وقال الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إنَّ متحور دلتا بلس يؤثر على جميع أعضاء الجسم وليس القلب فقط، موضحًا أنَّه في حالة تأثيره على أي عضو في جسم الإنسان يؤدي بالتبعية لتأثير على القلب بصورة عامة.

وأشار «السعيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنَّ دلتا بلس لا يصيب عضلة القلب مباشرة ولكن يؤثر على الأوعية الدموية التي تضخ الدم لباقي الأجهزة، مبينًا أنَّ أصحاب أمراض القلب المزمنة أكثر تأثيرًا عند الإصابة بمتحور «دلتا بلس» وفي بعض الأحيان يؤدي للحجز داخل المستشفيات، ويسبب الوفاة.

يسبب «دلتا بلس» العديد من الالتهابات القلبية

وأوضح «السعيد»، أن متحور دلتا بلس يسبب العديد من المشاكل القلبية لدى الأشخاص المصابين وهذه الأعراض تتمثل في التهابات في القلب والتى تكون بسبب الإصابة بالفيروسات بشكل عام في الحياة وليس فقط فيروس كورونا، وأن القلب عضلة صغيرة في الجسم تتأثر بأقل الأجسام الدخيلة عليه وتؤثر على الوظائف التي يؤديها.

ومن أسباب حدوث الالتهابات القلبية:

- الفيروسات فيروس كورونا دلتا بلس.

- الطفيليات.

- البكتيريا.

- أدوية تؤثر على القلب.

وأردف «عبدالهادي» أنَّ أصحاب الضغط المرتفع يعدون من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب في حالة إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ مضاعفات فيروس كورونا لا تتوقف على التأثير في الرئة فقط، بل له العديد من المضاعفات خصوصًا على أصحاب الأمراض المزمنة.