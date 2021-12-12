تعيين الدكتورة مها العشماوي عميدا لكلية طب بيطري جامعة المنصورة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة مها عبده محمد عبده العشماوي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

«العشماوي» أول سيدة تتولى منصب عميد بيطري المنصورة

وتعتبر الدكتورة مها العشماوي، هو أول سيدة تتولى منصب العميد في كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 287 لسنة 1994 ميلادية.

تاريخ الدكتورة مها العشماوي العلمي

وحصلت الدكتورة مها العشماوي على بكالوريوس الطب البيطري عام 1997، وبدأت عملها الإكاديمي معيدة بقسم الرقابة الصحية على الأغذية عام 1998 وحصلت على درجة الماجستير عام 2001 وتدرجت في المناصب العلمية وعينت مدرسا مساعدا ثم مدرس وحصلت على الدكتوراه 2004 وعينت أستاذا مساعدا عام 2009 ثم عينت بدرجة أستاذ عام 2011.

«مها العشماوي» تتولى العديد من المناصب

وشغلت العديد من المناصب منها نائب مدير المعمل المركزي بالكلية عام 2012، وتولت نائب مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء خلال الفترة من 2006 - 2012، مدير الجودة لبرنامج صحة وسلامة الغذاء، مدير وحدة التدريب والتأهيل بمركز تطوير الأداء الجامعي ثم عينت وكيلا لكلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب عام 2019، وشغلت منصب مدير وحدة القياس والتقويم، المدير التنفيذي لمشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، أمين صندوق نادى أعضاء هيئة التدريس.

وجرى انتخاب الدكتورة مها العشماوي، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس وأمين الصندوق، ولها 31 بحثا عليم منشور وحصلت على جائزة أفضل باحث قام بعرض بحثه في المؤتمر السادس لكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية والذي أقيم في الفترة من 20-2012/11/22 من كلية الطب البيطري – جامعة الإسكندرية وحصلت على جائزة النشر العلمي في 2011 من جامعة المنصورة.