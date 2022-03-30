ضبط 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بكفر الشيخ

شنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة كفر الشيخ حملة موسعة على الأسواق بدائرة قسم بندر دسوق، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر ضد التجار المخالفين، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على السوق وضبط الأسعار.

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديري،ة بأنه فى إطار متابعة الأسواق العامه والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، وبناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فقد وجه المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية بدائرة بندر دسوق، تحت إشراف يسري أبو حسين، مدير تموين بندر دسوق، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

التحفظ على 600 شيكارة مكرونة تزن 6 أطنان

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر، حيث تم ضبط محل لبيع المخللات، وتم التحفظ على 103 كيلوجرامات زيتون مخلل بدون بيانات، كما تم ضبط محل بيع سجائر لمخالفة البيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط مخزن سلع غذائيه بدون ترخيص، وتم التحفظ على 600 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 6 أطنان، لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها.

تحرير 55 محضراً لأنشطة تجارية في كفر الشيخ

كما تم تحرير 55 محضراً لأنشطه تجارية لبيع السلع الغذائيه، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع لجمهور المستهلكين، كما جرى تحرير محضر جنحة لمخزن مبيدات زراعية، لحيازته 160 شيكارة ماغنسيوم بدون فواتير، كما تم ضبط 25 كيلوجرام زيت مستعمل، غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار لمحلي بقالة، أحدهما تابع لمشروع «جمعيتي» للسلع التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المذكورة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.