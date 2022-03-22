تحرير 150 محضرا تموينيا في جنوب سيناء لمواجهة جشع التجار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة أعلنت محاربة الفساد والذين يتلاعبون بمقدرات المواطنين، وشدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قيام المحافظات بشن حملات تموينية مكبرة على كل التجار؛ لمحاربة ارتفاع أسعار السلع غير المبرر، وضبط النجار الذين يخزنون السلع والمواد الغذائية.

وأضاف فودة، لـ«الوطن»، أن محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين تشن حملات مكبرة تستهدف المحال التجارية والأسواق التجارية والمناطق التي تقدم أطعمة ومشروبات للمواطنين بهدف ضبط الأسواق.

150 محضرا تموينيا

وقال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المديرية شنت نحو 100 حملة تموينية برئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، في كل المدن بالمحافظة، وأسفرت عن ضبط نحو 150 قضية تموينية منذ بداية مارس وحتى الآن.

وتابع بأن القضايا عبارة عن عدم وجود شهادات صحية، بضائع ومنتجات منتهية الصلاحية، عدم إعلان السعر، البيع بأزيد من السعر المحدد، إضافة إلى احتكار بعض السلع، مؤكدا إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.

الصحة تحرر 85 محضرا

اكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إن المديرية تقوم بحملات أما بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري، وإما أن تقوم بحملات منفردة حيث تقوم إدارة مراقبة الأغذية والمشروبات ببعض الحملات التي تستهدف الاماكن التي تقدم أطعمة ومشروبات للسياح والمواطنين.

وأكد تحرير 85 حصر صحة منذ الأول من مارس الجاري، وسحبت عينات من بعض المواد الغذائية؛ للتأكد من سلامتها، إلى جانب إغلاق بعض المناطق المخالفة للاشتراطات الصحية. وقال إن الحملات مستمرة في المدن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.