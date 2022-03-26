ضبط 157 قطعة سلاح و216 قضية مخدرات وتنفيذ 85997 حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 157 قطعة سلاح نارى بحوزة 129 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية.

(19) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(120) فرد محلى.

(431) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(178) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85997) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(360) حكم جناية.

(26953) حكم حبس جزئى.

(4126) حكم حبس مستأنف.

(42954) حكم غرامة.

(11604) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5) متهمين ، إرتكبوا (15) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (216) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (233) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (78٫187 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15٫684 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫395 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫260 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (760 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (562 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (95 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (70 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام).

عدد (7207) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (210) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط ( 22625) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

حملة أمنية بأسيوط .. لضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط .. أسفرت جهودها عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة مركز شرطة أسيوط حال إستقلالهما إحدى السيارات خاصة بأحدهما.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة للتوزيع.

ضبط 18215 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18215) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2834) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(75) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) مخالفات موقف عشوائى.

(23) مخالفة شروط التراخيص.

ضبط 6215 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (6215) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5916) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (299) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (520) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (173) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (664) أرجيلة.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.