العثور علي جثة شاب توفي بجرعة مخدرات زائدة في مدينة السلام

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة علي جثة شاب في أحد شوارع دائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وتلقي مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من الاهالي بالعثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي محمد م ف في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين خلو الجثة من أيه اصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفي مدمن للمخدرات ورجحت التحريات بأن سبب الوفاه تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الطب الشرعي : جرعة أفيون وراء وفاه شاب الوايلي

وفي سياق آخر كشفت تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاه الشاب جمال ع في العقد الرابع من العمر والذي لفظ أنفاسة الأخيرة داخل معهد السموم بالدمرداش، بأنه أخذ عينه من جثمان المتوفي وإرسالها الي المعمل الكيماوي تبين تعاطي المتوفي لمخدر الأفيون، وأضاف التقرير بأن سبب الوفاه هو تعاطي جرعة زائدة من مخدر الأفيون وأدت الي وفاته.

وتمت كتابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاه وجار إرساله الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.