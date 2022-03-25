«تموين المنوفية» تضبط 20 طن مواد غذائية وتحرر 300 محضر متنوع

صرح عاطف هلال وكيل مديرية التموين في المنوفية، بأنه تم ضبط أكثر من 20 طن مواد غذائية خلال الأيام الماضية، في ظل الحملات المكثفة والمستمرة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار من قبل التجار وعمليات الاحتكار بهدف زيادة أسعار السلع، مؤكدا أن الحملات ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.

تحرير 300 محضر متنوع في المنوفية

ذكر «هلال»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الحملات على المحال التجارية والمخابز حررت أكثر من 300 محضر متنوع، وشملت المواد الغذائية المضبوطة: دقيق، أرز، سكر، زيت، وغيرها، وتم تحريز المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا ضبط 35 طن سلع غذائية مخبأة داخل مخزن في حملة تموينة بالقاهرة

وأوضح أن مديرية التموين تواجه ارتفاع الأسعار في اتجاهين، الأول هو الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق، والثاني من خلال إنشاء معارض «أهلا رمضان» التي تبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في كل مراكز المحافظة، بالتعاون مع الغرف التجارية ومجالس المدن.

خصم 30% في معارض «أهلا رمضان»

قال وكيل مديرية التموين في المنوفية، إن المواد الغذائية المعروضة في معارض «أهلا رمضان» تصل خصوماتها إلى 30%، ويتم متابعة الأسعار في المعارض من قبل المديرية بشكل مستمر، وتقديم كل الدعم للمواطنين من أبناء محافظة المنوفية، مطالبا المواطنين بالتوجه إلى المعارض المنتشرة في كل مدن ومراكز المحافظة لشراء المواد بأسعار مخفضة.