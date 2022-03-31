العثور على طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي في الفيوم

صوت طفل رضيع يبدو من بكاؤه أنّه من حديثي الولادة، يبكي بشدة حتى أيقظ بكاءه الجميع من نومهم بالمنطقة، فخرج الجميع بحثا عن صوت الصغير الذي يبدو وكأنّه يستغيث، وتتبع الجميع مصدر الصوت حتى وصلوا إلى كيس بلاستيكي كبير الحجم ملون، فتحوه وفوجئوا بوجود طفل رضيع يبدو أنّه مولود حديثا قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير ويرتدي ملابسه، وموضوع داخل الكيس، فأبلغوا الشرطة على الفور التي هرعت إلى مكان البلاغ.

العثور على رضيع داخل كيس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية على طريق (إطسا - الفيوم)، يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي ملون، ملقى على جانب الطريق.

الكشف على الطفل الرضيع

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة إلى مكان العثور على الطفل، وتبين أنّه من حديثي الولادة، ويرتدي كامل ملابسه، موضوع داخل كيس بلاستيكي، وجرى نقله إلى المستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه وتبينّ أنّه مولود حديثا، وصحته جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان

وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة قرب موقع العثور على الطفل الرضيع، لتحديد هوية الشخص الذي ألقى الطفل بهذه الطريقة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، كما جرى إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية لحين التوصل إلى هوية أسرته وتسليمه إليهم، فيما نشر الأهالي صورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من أن يكون قد تم اختطافه من أسرته.