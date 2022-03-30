النفط يقفز 3% مع قلة المعروض واحتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الأربعاء، وأشار تراجع آخر في مخزون الخام الأمريكي إلى شح الإمدادات وقلق المستثمرين بشأن عقوبات غربية جديدة ضد موسكو مع استمرار القوات الروسية في قصف ضواحي العاصمة الأوكرانية.

الأسعار ترتفع عند 113.35 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.9% عند 113.35 دولار للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 3.4% مسجلاً 3.58 دولار، مرتفعًا بنحو 107.82 دولار للبرميل.

تراجع مخزون الخام الأمريكية

وأظهرت بيانات حكومية، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 3.4 مليون برميل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما قلص المخزون في أكبر مستهلك في العالم إلى 410 ملايين برميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.

إنتاج النفط الأمريكي يرتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميًا

وبعد سبعة أسابيع من الاستقرار، ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، إلى 11.7 مليون برميل يوميًا، في حين تراجعت مخزونات النفط الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2002، وارتفع استخدام مصافي ساحل الخليج إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2020، وفقاً لـ«CNBC».

وقال متعاملون، إن مكاسب الأسعار كانت محدودة بسبب التراكمات المفاجئة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، وانخفاض الطلب على كلا المنتجين.

وأشار محلل بنك الكومنولث توبين جوري، إلى أن الأسعار في سوق النفط عكست أن سوق النفط على الأقل لديها درجة قوية من الشك بشأن أي تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفقاً لـ«CNBC».

عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي

واستمرت الهجمات الروسية بعد يوم من انخفاض أسعار النفط الخام حيث وعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول كييف، وتخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها لعقوبات جديدة على المزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي، بما في ذلك سلاسل التوريد العسكرية.

مليون برميل إضافية من الإنتاج الروسي معرضة للخطر

وقالت شركة جي بي سي إنيرجي الاستشارية في مذكرة: "نرى مليون برميل إضافية من الإنتاج الروسي في اليوم معرضة للخطر؛ إذا ساءت العلاقات مع أوروبا وفُرض حظر نفطي على الرغم من أننا لا نزال نرى ذلك غير مرجح.

وأشار الكرملين إلى أنه يمكن تسعير جميع صادرات الطاقة والسلع الروسية بالروبل، ويسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى جعل الغرب يشعر بالألم بسبب العقوبات.

ألمانيا تطلق خطة طارئة لإدارة إمدادات الغاز

ورداً على تخفيضات محتملة في إمدادات الغاز الروسي، أطلقت ألمانيا خطة طارئة لإدارة إمدادات الغاز، كما اتخذت دول أوروبية أخرى خطوات للحفاظ على الغاز.

ضعف الطلب في الصين على النفط

ويضغط ضعف الطلب في الصين على أسعار النفط، وشددت البلاد قيود التنقل وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ COVID-19 في مدن متعددة؛ بما في ذلك المركز المالي لشنغهاي.