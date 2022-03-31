شاب ينهي حياته قبل يوم من عقد قرانه.. ودع خطيبته برسالة قبل وفاته

أنهى شاب حياته عن طريق القفز إلى المياه من أعلى كوبري البطل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، قبل عقد قرانه بيوم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بأنّ شابا يدعى «مصطفى فكري»، 27 عاما، عامل في مصنع، من قرية التلين بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، أنهى حياته غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري، ولقي حتفه في الحال.

انتشال جثة الشاب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الشرقية، إلى مكان الواقعة وتمكنت من انتشال جثة الشاب، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أرسل رسالة لخطيبته قبل انتحاره

وقال أحد أقارب الشاب لـ«الوطن» - طلب عدم ذكر اسمه -، إنّ الشاب أرسل رسالة لخطبيته أخبرها فيها بأنّه سينهي حياته، ثم أنهى حياته بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري فور إرسال الرسالة، مؤكدا أنّ الشاب كان يتمتع بخلق حسن، والأسباب التي دفعته لإنهاء حياته مجهولة.