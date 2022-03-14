شاب ينهي حياته شنقا داخل منزله في أوسيم بسبب خلافات أسرية

توفي شاب داخل منزله في دائرة قسم شرطة أوسيم، اليوم الاثنين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

تلقى مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغًا بالعثور على شاب مشنوق داخل منزله في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «أحمد. م»، 22 سنة، وبالفحص تبين وجود حبل حول الرقبة، كما تبين خلوّ الجثة من أية إصابات ظاهرية أخرى، وكشفت التحريات أن الشاب أقدم على الانتحار بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة تشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها خنقًا على يد زوجها في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة السلام أول، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تُدعى «آمال عاشور» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين وجود حبل حول الرقبة، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف الدافع وراء ارتكابه للجريمة.