عاجل.. شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى كوبري في قنا حزنا على وفاة والدته

شهدت محافظة قنا، واقعة مأساوية إثر إنهاء شاب حياته بالقفز من أعلى كوبري الشيخ يونس في مدينة قنا، مساء اليوم، حزنًا على فراق والدته منذ أيام، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب ترعة الكلابية بمدينة قنا، بعد بعد أقل من ساعة.

تفاصيل انتحار شاب حزنا على وفاة والدته

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انتشال جثة شاب سقط في ترعة الكلابية بقنا، وعلي الفور انتقلت قوة من الحماية، وتبين أن هذا الشخص يدعي أحمد جمعه، 27 عامًا، عامل، من قنا، وأنه أقبل على إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية صعبة، بعد وفاة والدته، ما دفعه لإلقاء نفسه في مياه ترعة الكلابية من أعلى كوبري الشيخ يونس.

سبب وفاة شاب في قنا

وبحسب أقوال والده في المحضر، أفاد أن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية عقب وفاة والدته منذ 15 يومًا، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.