قنا تستقبل موسم حصاد القمح برفع درجة الاستعداد القصوى

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم توريد القمح المحلى للموسم الجديد لعام 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، و أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ومحمد جيلاني مدير عام التعاون الزراعي ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم القمح

ووجه محافظ قنا كل الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة، حفاظاً على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين فى تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

حافز توريد القمح لموسم حصاد 2022

وأكد الداودي أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، بقيمة 50 جنيها، وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب، زنة 150 كيلو جراما ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز والذي يعد واجبًا أساسيًا علي الدولة.