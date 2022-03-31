ربة منزل تنهي حياتها بأقراص الغلة في الدقهلية.. «وصت أختها على ولادها»

لفظت ربة منزلة في محافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة، متأثرة بتناولها حبتين من «حبة الغلة السامة»، بعد أن هاتفت شقيقتها وأبلغتها أنّ حالتها النفسية سيئة، وأوصتها على أولادها، ووصلت إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي في حالة سيئة، وظلت تحت العلاج حتى توفيت متأثرة بسموم القرصين الكيماويين اللذين تعاطتهما، وأكد زوجها أنّها أخذت «حبة الغلة» لمرورها بأزمة نفسية حادة وظروف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.

نهاية مأساوية لربة منزل

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول «سارة ر. م.»، 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية برمبال القديمة، مصابة بحالة إعياء واضطراب في الوعي وادعاء تناول حبوب غير معلومة «2 حبة غلة»، وتعاني من اضطراب نفسي وارتفاع في ضغط الدم وزيادة معدل التنفس وزيادة ضربات القلب، وجرى حجزها في مستشفى ميت سلسيل المركزي، ولا يمكن استجوابها.

شقيقتها: أوصتني على أولادها

وانتقلت مباحث منية النصر إلى مكان الواقعة، وبسؤال شقيقة المصابة «ن. ر»، 42 عاما، ربة منزل، في محضر الشرطة، قررت بأنّ شقيقتها المصابة اتصلت بها وأبلغتها بأنّ حالتها النفسية سيئة وأوصتها على أولادها.

وفي وقت لاحق تبلغ من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوفاة المصابة، وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الزوج: كانت تعاني ظروفا نفسية سيئة

وبسؤال زوج المتوفاة المدعو «ع. س.»، 34 عاما، عامل عادي، ومقيم بقرية برمبال القديمة، في محضر الشرطة، أكد أنّ زوجته أخذت حبة الغلة بسبب ظروف نفسية وظروف المعيشة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1462 لسنة 2022 إدارة منية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.