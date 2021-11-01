تفاصيل وفاة ربة منزل حزناً على رضيعتها بالمنوفية.. «ماتت في نفس المكان»

كشفت مصادر أمنية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، تفاصيل العثور على ربة منزل متوفيه داخل «عشة» مهجورة، بالقرب من محطة قطار «الحلواصي»، التابعة لمركز أشمون، حيث أكدت المصادر أن السيدة لفظت أنفاسها في نفس المكان الذي توفت فيه ابنتها الرضيعة قبل 7 أيام، وأوضحت أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية.

مصدر أمني يكشف كواليس وفاة ربة منزل حزناً علي وفاة رضيعتها

وأضاف مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أن ربة المنزل مقيمه بمدينه شبين الكوم، وتم تحرير محضر من أسرتها باختفائها، وبالبحث والتحري تم الوصول إلى مكان الجثة، التي كانت قد بدأت في التحلل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة وأمرت بدفن الجثة.

وأوضحت المصادر أن طفلة رضيعة، ابنة ربة المنزل، توفيت قبل عدة أيام،وقامت الأم بترك الجثة خوفاً من أسرتها بالقرب من نفس المكان، الذي توفت فيه الأم، وأبلغت الأسرة بأنها خطفت منها، وبعد اكتشاف الواقعة بعدة أيام اختفت الأم، وتبين وفاتها في نفس المكان الذي توفت فيه طفلتها.

مباحث المنوفية تواصل جودها لفك لغز العثور على جثة الطالبة «شهد»

على صعيد آخر، تواصل الأجهزة الأمنية ومباحث المنوفية جهودها لحل لغز وفاة الطالبة «شهد»، التي عثر الأهالي على جثتها بعد يوم واحد من تغيبها عن منزل أسرتها، بالقرب من مدرستها بدائرة مركز أشمون.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، بعد وفاة الطالبة «شهد»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها على نطاق واسع، مطالبين بالقاء القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.