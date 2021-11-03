«امتنعت عن الأكل».. تفاصيل جديدة في وفاة ربة منزل حزنا على موت رضيعتها

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة في وفاة ربة منزل حزنا على وفاة رضيعتها في المنوفية، مشيرا إلى أنها وصلت للمكان الذي توفيت فيه ابنتها وتركتها فيه، وظلت في مكانها حتى توفيت، موضحا أن سبب الوفاة هو عدم تناولها الطعام والشراب، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

كانت تعالج نفسيا

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن أسرة ربة المنزل أفادت بأنها تعالج لدى طبيب نفسي لسوء حالتها، موضحا أن الجثة كانت قد بدأت في التحلل وقت العثور عليها، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تأكيد التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

الأم توفيت في مكان وفاة ابنتها

وأوضح، أن ربة المنزل توفيت ابنتها قبل عدة أيام في نفس المكان الذي عثر فيه على جثتها وهي «عشة مهجورة»، بالقرب من محطة قطار الحلواصي التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، لافتا إلى أن الرضيعة تركتها الأم في المكان الذي توفيت فيه خوفا من أسرتها.

أسرة ربة المنزل حررت محضرا بغيابها في شبين الكوم

وأشار المصدر، إلى أن أسرة ربة المنزل حررت محضر غياب لها في قسم شبين الكوم، وبالبحث والتحري عن مكان اختفائها تبين وجودها في عشة مهجورة بالقرب من محطه قطار الحلواصي البلد، وتظهر رائحة كريهة في محيط المكان بما يوحي أن الجثة بدأت في التحلل، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلي المشرحة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مبلغ بغيابها، بدائرة المركز، ومقيمة بمدينة شبين الكوم، وجرى إخطار النيابة العامة والتي أمرت بدفن الجثة.