مصرع موظف في الدقهلية.. دهسه القطار أثناء عبور المزلقان بسيارته

لقي موظف بالمعاش في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، مصرعه، بعد أن صدمه قطار «المنصورة – دمياط» حال عبوره بسيارته مزلقان السكة الحديد في قرية دنجواي بمركز شربين، ما تسبب في وفاته في الحال وتحطم السيارة، والتي دفعها القطار لمسافة كبيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث

ورد بلاغ لمأمور مركز شربين من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث على مزلقان دنجواي بدائرة المركز، نتج عنه وفاة «السيد الرفاعي»، 70 عاما، من قريه الأحمدية، موظف بالمعاش، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.

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وأكد شهود العيان، أن المتوفي كان يقود سيارته الملاكي رقم «دج ط 7891»‏، وحاول العبور من الطريق العكسي، وتصادف عبور قطار «المنصورة – دمياط»، ما تسبب في وقوع الحادث، ووفاته، ودفع القطار السيارة أمامه لمسافة تصل إلى 100 متر، وتمكن الأهالي ورجال الإسعاف من إخراج الجثة من داخل السيارة ونقله إلى مستشفى شربين جثة هامدة.

وتجمع عدد كبير من أهالي قرية الأحمدية أمام مسجد الترعة بالقرية في انتظار وصول الجثمان لتشييع الجنازة بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.