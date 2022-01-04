وفاة ربة منزل وطفلتها وإصابة زوجها بقنا.. «موتوسيكل» سقط في الترعة

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، اليوم، بينما أصيب زوجها في حادث انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها في ترعة المقربية بمركز قوص بمحافظة قنا.

قوات الحماية المدنية تنتقل إلى موقع الحادث

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع كل من: سماح ناصر زكي، 30 سنة وطفلتها الرضيعة، آية محمد غريب، 9 أشهر، وإصابة زوجها، في حادث انقلاب دراجة بخارية في ترعة المقربية بقوص.

على الفور انتقلت الجهات المعنية وأجهزة الأمن وسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال جثة ربة المنزل وطفلتها الرضيعة، ونقلا إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما جرى إسعاف الزوج الذي أصيب بجروح وكسور. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي سياق متصل، أطلقت محافظة قنا، تحذيرات لكل أصحاب المركبات بجميع أنواعها بأخذ الحيطة والحذر من السير على الطرقات بسبب الشبورة المائية التي غطت كل أنحاء محافظة قنا، حفاظا على أرواحهم.

«عصارة» تلتهم طفلا في نجع حمادي

وكان مركز نجع حمادي، شهد مصرع طفل تحت آلات عصر القصب في إحدى عصرات العسل.

وتبين أن الطفل كان في عصارة العسل، وتعامل مع آلة العصر دون دراية مما أدى إلى التهامه كاملا وفاته في الحال، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.