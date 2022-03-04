«الأقصى المبارك» يعج بآلاف الفلسطينيين تلبية لـ نداء الفجر العظيم

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، منها تلبية آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم بأداء الصلاة في «المسجد الأقصى المبارك» بالقدس المحتلة، فيما شهد جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 جنود، مساء أمس الخميس، جراء انقلاب مدرعة عسكرية.

امتلاء المصليات المسقوفة بـ الفلسطينيين بينهم عائلات رغم أجواء البرد الشديد

ولبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في «جمعة النصر قريب» بأداء الصلاة في «الأقصى المبارك»، وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إلى امتلاء المصليات المسقوفة بـ الفلسطينيين بينهم عائلات رغم أجواء البرد الشديد، وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ومحاولتها عرقلة دخول المصلين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت عددا من الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الدخول لـ المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقل قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 3 شبان فلسطينيين من بلدتي برقين وقباطية بجنين جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، مساء أمس الخميس، محاكمة أسير فلسطيني يدعى «زياد جمال الشاتي» من مخيم جنين، للمرة الـ12.

والشاتي معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر من العام الماضي، فيما قال ذوو الأسير الفلسطيني، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الشاتي، الطالب في جامعة بير زيت حتى 11 أبريل المقبل

إصابة 10 جنود جراء انقلاب مدرعة عسكرية جنوب دولة الاحتلال

وفي سياق آخر، أصيب 10 جنود إسرائيليين، مساء أمس الخميس، جراء انقلاب مدرعة عسكرية تابعة لـ «لواء جولاني» خلال تدريبات جنوب إسرائيل، فيما أشارت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إلى فتح التحقيق في الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.