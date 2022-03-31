«التعليم» تخطط لمواجهة الغش في امتحانات رابعة ابتدائي بـ«باركود»

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهري فبراير ومارس، السبت المقبل الموافق 2 أبريل، حيث تعقد ورقيا بنمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، على أن يتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتختلف من مدرسة لأخرى.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، الفلاشات الخاصة بباسورد بنك الأسئلة للإدارات التعليمية، لوضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية المعدة، مشددة على جميع الإدارات الالتزام بوضع الأسئلة من «البنك» المعد لها، ومراعاة الوزن النسب والفروق الفردية بين الطلاب، على أن تشمل الأسئلة جميع أجزاء المقرر الدراسي حتى شهر مارس.

إجراءات جديدة لمواجهة الغش في الامتحانات

ولأول مرة في الإدارات التعليمية، يتم وضع «باركود» على الورقة الامتحانية وعلامة مائية، كإجراء جديد لمواجهة الغش وأعمال تسريب الامتحانات، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ«الوطن» من الإدارات، موضحة أنّ هذه الإجراءات تحد كل ما له علاقة بالغش والتسريب، مشددة على جميع المدارس تحقيق أعلى معدلات الانضباط في اللجان الامتحانية.

باركود لكشف الغش

وأضافت المصادر، أنّ الباكورد مثبت على جهاز الهاتف المحمول، وحال تداول أي ورقة امتحانية، تثبّت الإداراة التعليمية الورقة أمام كاميرا الهاتف المحمول، ليظهر لها اسم المدرسة المسرب منها الامتحان والرقم التعريفي لها، وعلى أساس ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات والتنسيق الكامل مع المديرية.

وأكدت المصادر، وضع علامة مائية على الورقة الامتحانية تحول دون طباعتها: «اللي هيطبعها هتطلع له كلها أسود في أسود»، موضحة أنّ هذا الإجراء يساعد على عدم طباعتها خارج اللجان الامتحانية والكشف عن هوية أي مدرسة سربت الامتحان.