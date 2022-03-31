شبكة بـ25 ألف جنيه.. تجار الصاغة يشجعون المقبلين على الزواج بعرض مغري

دعا تجار الصاغة بالغرف التجارية، المواطنين المقبلين على الزواج بتخزين الشبكة وشرائها الآن، مؤكدين أن الوقت المناسب للشراء من الآن وحتى الـ15 يومًا الأولى من شهر رمضان.

وقال تجار الصاغة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب عادةً ما ترتفع في السوق المحلية بشكل كبير قبيل عيد الفطر بأيام قليلة، نتيجة الشراء وزيادة الطلب لزيادة حفلات الخطوبة والزواج خلال شهور الصيف بالمقارنة بفصل الشتاء، وذلك وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سابقا لـ«الوطن».

استقرار الأسعار في أول شهر رمضان

وأضاف «نادي»، أن الأيام الأولى من شهر رمضان تشهد استقرارًا في الأسعار بالمقارنة بموسم عيد الفطر المبارك، وتابع: «عدد كبير من المضاربين بالبورصات العالمية يعرف جيدًا مناسبات العرب والخليج الشرائية، وبالتالي يشترون أطنان من الذهب ما يؤدي إلى ارتفاع سعره»، مضيفًا أن سعر الشبكة يبدأ من 25 ألف جنيه للطقم الكامل.

وفى سياق آخر، أُعلن عن مواعيد عمل محلات الصاغة لشهر رمضان الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً ومن السادسة مساءً حتى الثانية صباحًا.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022 في محلات الصاغة بشكل بقيمة 5 جنيهات لعيار 24، ليباع بسعر 1.114 جنيه مقابل 1.119 جنيه أمس الأربعاء.

وانخفض الذهب عيار 21 بقيمة 4 جنيهات، إذ يباع بسعر 975 جنيهًا، كما يباع عيار 18 بسعر 836 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وبيع الجنيه الذهب بسعر 7900 جنيه، أي تراجع بقيمة 32 جنيهًا، وذلك وفقًا للبورصات العالمية.

وعالميا تراجع المعدن الأصفر في حدود 5 دولارات أي بنسبة 0.26% نزولًا إلى مستويات قرب الـ1933 دولارا للأوقية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس.

وتأتي أسعار الذهب كالتالي:

- أوقية الذهب بسعر 1.926.58 دولار.

- عيار 22 بسعر 56.77 دولار.

- عيار 21 بسعر 54.19 دولار.

- عيار 18 بسعر 46.45 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب تزامنًا مع ترقب المستثمرين لمستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والمحادثات بين الجانبين، كذلك ترقب الأسواق لبيانات شكاوى البطالة الأمريكية اليوم الخميس.

وقال إن تراجعات الذهب الأخيرة هي تصحيحية ومؤقتة ولم يؤثر على حركة البيع والشراء لدى محلات الصاغة بالحسين والمحافظات المختلفة، حتى لحظات من التداول، وأرجع أسباب تراجع الذهب إلى قلق لدى المستثمرين والمضاربين من الأحداث الجيوسياسية.