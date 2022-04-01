حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يمتلك تفكير سليم ومنطقي في حياته، ويستطيع أن يتصرف بشكل سليم، وغالبا ما يلجأ له المقربين لطلب النصيحة عندما يقعوا في مشكلات أو عند اتخاذ قرار هام، إلى جانب كرمه الشديد فهو كريبم مع كل من حوله ويحب الحفاظ على علاقته مع أصدقائه والمقربين منه والاهتمام بهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بالابتعاد عن اعلان خططك وتجنب الأضواء حيث أن الفلك ينصحك بحفظ الأسرار.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن ترى الأمور بصورة أوضح حيث أن القمر الجديد في منزلك الثاني عشر وذلك يضطرك للوجود في عزلة كبيرة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور الخاصة بتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

مواصفات برج الثور

كما أنه يفضل التعامل مع الأمور بواقعية شديدة حيث أنه يركز على الحقائق وليس الخيال، إلى جانب القدرة على التنظيم ووضع خطط بتفاصيل واضحة، كما أنه لا يخاف من الانتظار فهو شديد الصبر ويفضل التفكير في الأمور بدقة شديدة.

وأبرز عيوب مولود برج الثور الغيرة فهو يغير على أحبائه بدرجة كبيرة وشديد العناد في أحيان كثيرة خاصة عندما يعتقد أنه على حق كما انه يحب التملك فهو يحب أن يمتلك الأشياء والأشخاص التي يحبها على حسب أي شخص آخر.