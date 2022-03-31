حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 31-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة حظك اليوم لمختلف الأبراج حيث أن عالم الأبراج مرتبط بالفلك، وتنقسم الأبراج لأربع أنواع هوائية ومائية وترابية ونارية، وعددهم 12 برج أولهم برج الحمل وآخرهم برج الحوت.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج وحظك اليوم، نستعرض حظ الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم الخميس الموافق 31 مارس، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 31-3-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة النضال على كل الجهات حتى لا ييضيع مجهودك.

حظك اليوم برج الحمل 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يمنحك دعم، ويجعلانك ساحرا بالنسبة للجنس الآخر وتجذب الأعين.

حظك اليوم برج الثور 31-3-2022 على الصعيد المهني

لا تستسلم للهموم مهما كان الوضع، حيث أن القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ، لذا كن صبور.

حظك اليوم برج الثور 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحافظ على برودة أعصابك في أي خلاف مهما كان الوضع حتى لا تدخل في صراعات مع أحبائك.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتنابع كل ما يدور في عملك جيدا لكي تحقق نجاحات على الصعيد المهني

حظك اليوم برج الجوزاء 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ممتاز للتفريق بين أحبائك ومن يتمنى الشر، حيث أن الفلك يعدك بانطلاقة واحتفال مع الأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 31-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تصبر هذه الفترة حيث أن القمر معاكس في منزل العمل لذا كن صبور حتى تحقق أهدافك.

حظك اليوم برج السرطان 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون صبور ولاتفقد أعصابك حيث أن الوضع الفلكي دقيق وقد يدفعك للغضب بشكل سريع.

حظك اليوم برج الأسد 31-3-2022 على الصعيد المهني

يمكن أن تشهد كل من حولك بمواهبك حيث أن الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم ملهما وتدهش الجميع من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تكون مؤثر على الجميع من حولك وتكسب حبهم.

حظك اليوم برج العذراء 31-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، لكن عليك أن تنتهي لحساباتك.

حظك اليوم برج العذراء 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

يمكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتجعل علاقتك أفضل مع من لديك خلاف معهم.

حظك اليوم برج الميزان 31-3-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تتحلى بالصبر حيث أن الوضع الفلكي دقيق للغاية ويمكن أن تواجه عقبات.

حظك اليوم برج الميزان 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تنتبه لكلامك مع الغير حيث أن القمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج العقرب 31-3-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تنظم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة، حيث أن القمر في منزل العمل يدعم أعمال.

حظك اليوم برج العقرب 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب بأن تهتم بمن تحب حيث أن المشتري ونبتون بمنزل الحب.

حظك اليوم برج القوس 31-3-2022 على الصعيد المهني

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك إصرارا، مما يعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج.

حظك اليوم برج القوس 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لمساندة الأحباب، وقد تجد السعادة في الحب للغير.

حظك اليوم برج الجدي 31-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما تنصحك الأفلاك بالتأني لكي تستفيد من أخطاء الماصي.

حظك اليوم برج الجدي 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تستمع لذوي الخبرة حيث أن المغامرة لا تكون بها فائدة لك.

حظك اليوم برج الدلو 31-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للحركة والقيام بمفاوضات موفقة حيث أن القمر في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج الدلو 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لديك سحر خاص وتعرف كيف تتواصل مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 31-3-2022 على الصعيد المهني

الفرص متاحة لتحقيق مكاسب حيث أن القمر في منزلك الثاني، لذا عليك الاهتمام بخطواتك جيدا.

حظك اليوم برج الحوت 31-3-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تعمل في صمت وتحافظ على كتمان أمورك الخاصة، حيث أن فينوس والمريخ وزحل في منزلك الثاني عشر.