أيام صعبة في رمضان.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الحر: ستصل لـ40 درجة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يوم غد الجمعة، ستشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، نتيجة التأثر بكلتة هوايئة قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، يصاحبها رياح جنوبية شرقية حارة.

وأشارت الأرصاد، في تقرير صادر عنها، إلى أن درجات الحرارة ستظل في حالة ارتفاع ما بين 4-5 درجات على جميع مدن ومحافظات البلاد، حتي يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما رصدته صور الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة في أول أيام رمضان

أوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح على القاهرة ما بين 36-33، وستكون القصوى 36 درجة يوم السبت المقبل، المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنها بعد ذلك ستنخفض بمعدل 1-2 درجة، حتى تصل إلى 33 درجة يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف التقرير، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح على محافظات جنوب الصعيد، خلال الأيام المقبلة ما بين 38-40 درجة، حيث ستظل في نفس المعدل طوال الأيام التالية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، في حين تسجل مدن جنوب سيناء ما بين 32-34 درجة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أما ذروة الطقس الحار على وسط سيناء وشمال الصعيد، ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستسجل 38 درجة.

حالة الطقس ليلا

ذكرت الأرصاد الجوية، أنه ساعات الليل ستشهد انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة ما بين 13-17 درجة مئوية، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل مع بداية ساعات الليل، ويسود طقس بارد فى الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 29 14

الإسكندرية 26 13

وادي النطرون 28 14

طنطا 29 13

شبين الكوم 29 11

دمنهور 29 12

بلطيم 24 13

مطروح 27 14

السلوم 30 15

سيوة 30 13

بورسعيد 23 13

دمياط 23 13

الزقازيق 29-14

المنصورة 29 14

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 14

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 26 13

نخل 26 10

نويبع 28 15

طابا 27-14

كاترين 24 05

الطور 27 14

شرم الشيخ 30 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 28 15

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 33 15

أسوان 35 16

إدفو 36 13

أبو سمبل 34 16

الوادي الجديد 32 15

شلاتين 30 15

ابو رماد 29 14

حلايب 26 18

راس حدربة 2