أين تتواجد مخازن الذهب؟.. أكبر 10 دول في العالم تمتلك احتياطي ذهب

يزداد بريق الذهب ولمعانه في أعين المستثمرين، كلما كانت الأجواء والأحداث مؤلمة وغير مطمئنة، وهذه هي الميزة التي تميز المعدن الأصفر فهو «الملاذ الآمن» للتحوط من الأزمات الاقتصادية والسياسية، يلجأ إليه المستثمرين للحفاظ على مدخراتهم وأموالهم التي يستثمرونها، مثلما يحدث الآن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى هروب الأموال من الأصول ذات المخاطر مثل الأسهم إلى الذهب.

ويحتفظ بالذهب في العديد من البنوك المركزية لأنه يوفر الاستقرار، ولأنه لا يتأثر بالتغيرات السياسية أو الصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه أحد الأصول السائلة مما يعني أنه يمكن تحويله إلى نقد إذا لزم الأمر، ولكن من لديه أكبر مخزن أو احتياطي من الذهب؟

ترصد «الوطن» أكبر 10 دول تمتلك احتياطي الذهب اعتبارًا من نهاية عام 2021، وفقاً لبيانات GoldHub.

1- الولايات المتحدة الأمريكية 8133.47 طن

ربما ليس من الغريب أن الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث تمتلك 8133.47 طن من سبائك الذهب، هذا يساوي تقريبًا ألمانيا وإيطاليا وروسيا مجتمعة، وتبلغ قيمة إجمالي الاحتياطيات الأمريكية أكثر من 712 مليار دولار (542 مليار جنيه إسترليني).

2- ألمانيا 3359.09 طن

ألمانيا هي ثاني أكبر دولة من حيث احتياطي الذهب في العالم تمتلك 3359.09 طن منه، بانخفاض طفيف من 3359.12 طن في وقت سابق في عام 2021.

3- إيطاليا 2451.84 طن

تمتلك إيطاليا ذهبًا أكثر بقليل من فرنسا بـ 2451.84 طنًا، وعلى عكس معظم البلدان، تكون احتياطيات الذهب مملوكة للدولة وتديرها بنوكها المركزية، فإن الذهب الإيطالي مملوك بالفعل من قبل Banca d'Italia ويتم الاحتفاظ به في خزائن في روما وفي البنك الوطني السويسري، البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيو يورك وبنك إنجلترا.

4- فرنسا 2436.47 طن

قامت فرنسا بتخزين 2436.47 طنًا من الذهب، ومعظم الاحتياطي من الذهب قد تم الحصول عليه خلال الخمسينيات والستينيات، زادت مخزوناتها بمقدار 0.12 طن متواضع منذ الربع الثاني من عام 2021.

5- روسيا 2301.64 طن

أنفقت روسيا حوالي 40 مليار دولار (28.7 مليار جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس الماضية لتعزيز احتياطياتها من الذهب، لديها صناعة تعدين الذهب بمليارات الدولارات، زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 6.22 طن خلال الربع الثالث من عام 2021، وهي خامس أكبر زيادة في العالم، تمتلك احتياطي 2301.64 طن من الذهب.

6- الصين 1948.31 طن

الصين لديها 1948.31 طن من الذهب في احتياطياتها، وهي أيضًا أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تمثل 12٪ من إنتاج المناجم العالمي وفقًا لمدير الاستثمار يو إس جلوبال إنفستورز، وتم تعزيز الطلب المحلي على الذهب من خلال الثروة المتزايدة للطبقة الوسطى المتنامية.

7- سويسرا 1040 طنا

انتقلت مخزونات الذهب إلى أربعة أرقام الآن مع امتلاك سويسرا 1040 طنًا، يتم الاحتفاظ بغالبية هذا الذهب في التربة المنزلية، ولكن يتم تخزين جزء منه في بنك إنجلترا وبنك كندا.

8- اليابان 845.97 طن

تمتلك اليابان 845.97 طن من الذهب كمخزون في ديسمبر 2020، تم بيع 80 طناً من الذهب المستخدم في سك العملات المعدنية إلى ذراع مختلف للحكومة، حيث تستكشف البلاد طرقًا لتمويل حزمة التحفيز الهائلة لفيروس كورونا.

9- الهند 754.10 طن

هناك قفزة تزيد عن 140 طناً من مخزون هولندا من الذهب إلى مخزون الهند، والذي زاد بنحو 150 طناً في السنوات القليلة الماضية، تمتلك الهند أيضًا احتياطيات منزلية عالية، لا سيما في شكل مجوهرات ذهبية، على الرغم من أن الهند لديها صناعة صغيرة لتعدين الذهب، إلا أنها لا تستطيع دعم الطلب الوطني ويتم شراء معظم معدنها الأصفر من الخارج.

10- هولندا 612.45 طن

تحتل هولندا المرتبة العاشرة في تصنيفات احتياطيات الذهب، بإجمالي 612.45 طن من الذهب في مخزونها في أكتوبر 2019، وقيل أن البنك المركزي الهولندي سينقل 14000 سبيكة من الذهب، تزن ما مجموعه 175 طناً، إلى موقع مؤقت في هارلم، قبل نقلها بشكل دائم إلى مركز النقد DNB في زيست.