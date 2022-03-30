عاجل.. السيطرة على حريق في «أرشيف» التأمين الصحي بالإسماعيلية

تمكنت فرق الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب مساء اليوم الأربعاء، في المبنى المؤقت للتأمين الصحي، دون وقوع خسائر بشرية، حيث تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بتعرض مبنى التأمين الصحي في منطقة «الشيخ» للاحتراق.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المبنى، فيما قالت مصادر أمنية إن الحريق اندلع في غرفة حفظ الوثائق «الأرشيف»، في المبني الإداري المؤقت، البديل عن المبنى الرئيسي، بسبب أعمال الصيانة.

مصادر: لا توجد إصابات في الحريق

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، لتأمينه لحين انتهاء أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق، وأكدت المصادر عدم نقل أي شخص من مكان الحريق إلى أي مستشفى، وعدم وجود أي إصابات نتيجة الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.