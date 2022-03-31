السيطرة على حريق في «كشك» بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في كشك دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمدن القناة إخطاراً، يفيد بتعرض أحد الأكشاك لحريق هائل في شارع الشهداء أمام مدرسة الزراعة، بدائرة حي ثان الإسماعيلية.

انتقال الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما تم فصل الكهرباء عن المكان.

ووجّه مرفق الإسعاف في الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش سيارة إسعاف إلى مكان الحريق لتأمينه ونقل أي مصابين في الحادث، فيما أكدت المصادر عدم وجود أي إصابات.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة ثانٍ بالإسماعيلية، برئاسة المقدم حازم حسام رئيس مباحث قسم، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق.

حريق في مبنى التأمين الصحي

وتعرض مبني التأمين الصحي في الإسماعيلية لحريق محدود، مساء أمس، بعدما نشبت النيران في غرفة حفظ الأوراق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وقال أحمد يوسف مدير الأمن الإداري للمبنى، إن الحريق الذي شبّ تسبب في إصابة 3 أشخاص من العاملين في الأمن الإداري بالمبنى باختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحريق.

وأكد «يوسف» أن الحريق تمت محاصرته في غرفة واحدة لحين وصول قوات الحماية المدنية والسيطرة عليه دون امتداده إلى باقي المبنى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا في الغرفة.