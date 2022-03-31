حالة الطقس غدا الجمعة 1 أبريل 2022.. موجة حارة تستمر حتى هذا الموعد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى، غدا الجمعة، سترتفع ما بين 3-4 درجات عن درجات الحرارة المسجلة اليوم الخميس، بسبب تعرض البلاد لموجة حارة نتيجة كتلة هوائية حارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، أدت لارتفاع درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية، وتستمر الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل.

أتربة عالقة في الجو

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صحفي، أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن شمال الصعيد، في حين سيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى أتربة عالقة في الجو على محافظات شمال البلاد ومحافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدا الجمعة، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 33 17

الإسكندرية 30 17

وادي النطرون 31 16

طنطا 32 16

شبين الكوم 33 17

دمنهور 32 16

بلطيم 31 16

مطروح 33 17

السلوم 34 17

سيوة 35 18

بورسعيد 31 15

دمياط 30-16

الزقازيق 33-17

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32-17

العريش 29-14

رفح 30-14

رأس سدر 29-18

نخل 29-18

نويبع 28-17

طابا 34-18

كاترين 28-10

الطور 30-17

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 33-20

مرسى علم 35-21

الفيوم 34-13

بني سويف 34-13

المنيا 35-14

أسيوط 35-14

سوهاج 36-16

قنا 36-16

الأقصر 37-18

أسوان 38-18

إدفو 38-19

أبو سمبل 38-19

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 35-19

أبو رماد 35-19

حلايب 36-18

رأس حدربة 36-18