حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على التركيز في مختلف الأمور التي تدور حوله، فهو يضع الهدف أمامه ويحققه مهما كانت الظروف، كما أنه يتسم بالشجاعة الكبيرة فهو لا يخاف من التحديات التي تواجهه ويتمتع بدرجة عالية من القوة والجرأة في مختلف أمور الحياة، كما أنه لديه طموح كبير في حياته العملية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العقرب بأن يقوم بواجبه على أكمل وجه ويزدهر مستقبلك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

المشترى ونبتون والقمر في منزل الحب وذلك يجعلك تشعر بالحب تجاه كل من حولك وتكون إيجابيا وسعيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج العقرب

وأبرز عيوب مولود برج العقرب الغيرة فهو يشعر بالغيرة الشديدة تجاه أحبائه وأصدقائه فهو يغير من الآخرين، كما أنه يحب التملك ولا يقبل مشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد، ومن جهة السيطرة فهو يحب أن يسيطر على مختلف الأمور التي تدور حوله ولا يسمح لأحد في التحكم فيه.

كما أن مولود برج العقرب شديد الكتمان فهو غامض بدرجة كبيرة ولا يسمح لأحد أن يسئ له وعندما يحدث سوف ينتظر الوقت المناسب لإلحاق الأذى لمن أساء إليه مهما طال الوقت لتحقيق ذلك.