العمال يترقبون صرف مرتبات شهر أبريل 2022: زيادات وعلاوات

يترقب العمال والموظفون بالجهاز الإداري للدولة وعمال شركات قطاع الأعمال العام مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، إذ تشهد خلال الشهر المقبل إضافة الزيادات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، بعد تكليفات من عبدالفتاح السيسي في شهر يناير الماضي، في إطار خطة الدولة لتعديل حدود مرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور.

التصدي لآثار الحرب الأوكرانية

وبعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أسرعت الحكومة بعد تكليفات رئاسية مواعيد تطبيق الزيادات في المرتبات والأجور مدة 3 شهور، ليجري إضافتها على مرتبات شهر أبريل 2022، بدلاً من إضافتها إلى مرتبات شهر يوليو 2022، الذي يتزامن مع بداية العام المالي 2022-2023، بعدما جرى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحوافز، ورفع الحدود الدنيا للدرجات الوظيفية، لتبدأ الدرجة السادسة عند 2700 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور.

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف المرتبات

وأعلنت وزارة المالية في كتاب دوري الشهر الحالي حدد مواعيد صرف مرتبات أبريل 2022 على مدار 4 أيام تبدأ في 20 أبريل بـ33 وزارة وجهة حكومية، ثم الصرف لعمال 33 وزارة وجهة يوم 21 أبريل ثم حددت يومي 26 و27 أبريل للصرف في كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 أبريل 2022.

66 وزارة وهيئة تصرف المرتبات

ويصرف عمال وموظفي أكثر من 66 وزارة و جهة وهيئة مرتبات شهر أبريل 2022 بالزيادات الجديدة، أبرزها: وزارات الصحة والسكان والداخلية والخارجية والتموين والتنمية المحلية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتجارة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل والقوي العاملة والري والموارد المائية بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.