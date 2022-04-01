إعلامية تمازح متحدث المترو: «أنت بتتكلم بنفس سرعة القطر بالظبط»

قال أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إن خطوط المترو الثلاثة، الأولى يبدأ من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان والثاني من محطة مترو المنيب حتى محطة مترو شبرا الخيمة، وبداية التشغيل اليومي 5:15، أما نهاية التشغيل فالخط الأول ستكون الساعة 12:20 وينطلق من حلوان، أما آخر مترو من محطة مترو المرج الجديدة 12:30، بينما آخر خط في المترو الثاني 12:30 صباحا، وستزيد ساعات التشغيل ساعة في شهر رمضان.

القطار سيكون في الواحد صباحا في محطات التبادل

وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة «الأولى»، مساء اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن القطار سيكون موجودا في الواحدة صباحا في رحلات التبديل بين الخطوط، مؤكدا أن آخر رحلة في مترو حلوان سينطلق الثانية عشر وثلث ولكن سيصل في الثانية صباحا.

ممازحة بين الإعلامية والمتحدث

ومازحت الإعلامية شافكي المنيري المتحدث الذي تكلم سريعا معبرا عن تمنياته بمرور شهر رمضان الكريم بخير على المشاهدين وكل المصريين: «حضرتك بتتكلم نفس سرعة القطر بالظبط واخد نفس السرعة».

عدد رحلات الخط الأول والثاني والخطة في رمضان

وأوضح المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أن عدد رحلات الخط الأول 520 رحلة والثاني 610 رحلة على مدار اليوم، ويوجد قطارات إضافية لضخها أوقات الذروة المسائية أو الصباحية لحل التكدس داخل المحطات في شهر رمضان الكريم.