ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 488.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، إلى 488 مليونا و566 ألفا و474 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و166 آلاف و976 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى423 ملايين و374 آلاف و275 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي لـ البلاد، سجل، أمس الخميس، 1787 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، فيما لم تسجل السلطات، حالات وفاة بسبب الفيروس.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 1363 حالة تم تسجيلها في جيلين و358 حالة في شنجهاي، و16 حالة في هيلونججيانج، و10 حالات في تشجيانج، و9 حالات في جيانجسو.

«لجنة الصحة» الصينية تسجل تسجيل 40 حالة وافدة مصابة بـ «كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة»، إلى تسجيل 40 حالة وافدة مصابة بـ «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، اليوم الجمعة، 280.273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 48 حالة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13375818، وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إلى تسجيل 360 حالة وفاة بـ الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 16590 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية تعيد الحظر المفروض على استخدام المنتجات ذات الاستخدام الفردي

بدورها، أعادت السلطات الكورية، الحظر المفروض على استخدام المنتجات ذات الاستخدام الفردي داخل متاجر الخدمات الغذائية مثل المقاهي والمطاعم، ابتداء من اليوم الجمعة، كما قررت حكومة كوريا الجنوبية، رفع الحد الأقصى لحجم التجمعات الخاصة إلى 10 أشخاص وتمديد ساعات العمل للمطاعم والمقاهي حتى منتصف الليل، وستدخل قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة في حيز التنفيذ، يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوعين.