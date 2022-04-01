بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من محور جيهان السادات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بمحافظة القاهرة، في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى شارع أحمد لطفى السيد، الذي انتهى من تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، في التوقيت المحدد من القيادة السياسية بتشغيل المرحلة الثالثة من المحور قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث تسهم هذه المرحلة فى حل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسة، والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وأوضح وزير الإسكان، أن محور جيهان السادات يهدف إلى ربط مناطق وسط وشمال القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي» والطريق الدائري والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود، وخفض نسبة التلوث.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تبدأ المرحلة الثالثة لمحور جيهان السادات، والتى نفذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، من ميدان تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد عند مخرج نفق أبو حشيش، مروراً بشارع أحمد سعيد وشارع مصر والسودان، ويتخلل المسار إقامة كوبري مستويين أعلى شارع أحمد سعيد نظراً لضيق عرض الشارع من ميدان تاكي وحتى سنترال العباسية بمحافظة القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية بشارع أحمد سعيد، والحد من التكدس الناتج عن التقاطع مع شارعى السرجانى والعباسية، وتشمل أعمال مسار هذه المرحلة بطول 2,3 كم، وكوبرى مستويين بطول 1,5 كم، بالإضافة إلى تطوير الطرق المحيطة بطول 3,4 كم، بإجمالى أطوال 5,7 كم، وتبلغ تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 662 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: شملت الأعمال التى تم تنفيذها بالمرحلة الثالثة لمحور جيهان السادات، إنشاء كوبرى مزدوج على مستويين بطول 1,5 كم، يبدأ المستوى الأول من ميدان تاكى إلى كوبرى أحمد سعيد مروراً بالتقاطع الخاص بشارع السرجانى وشارع العباسية، والمستوى الثانى للقادم من اتجاه كوبرى أحمد سعيد وصولاً لميدان تاكى، وكذا تطوير الطريق السطحى أسفل الكوبرى (شارع أحمد سعيد) بالكامل ليصبح حارتين بكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المحيطة بشارع أحمد سعيد، بالإضافة إلى أعمال تحويل وتجديد شبكات المرافق فى الشوارع التى يمر بها مسار هذه المرحلة، وتشمل خطوط مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات، والكهرباء، وتنفيذ أعمال صرف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع التى نفذها الجهاز المركزى للتعمير، متمثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، فى شهر أبريل الماضى، فى المسافة من ميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مروراً بشارع بن قنصوه، ومتقاطعاً عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده، وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد حتى الربط على محور المشير طنطاوى، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهو عبارة عن كوبرى من نهاية الربط على محور المشير طنطاوى مرورا بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعاً علوياً فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع ذاكر حسين.