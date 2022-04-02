أسعار الخضروات في الأسواق المصرية أول أيام رمضان

يزداد البحث في الآونة الأخيرة عن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، حيث اختلفت الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي نستعرض سعر الطماطم والثوم والبصل والملوخية وغيرها من الأنواع المختلفة للخضروات.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت الموافق الأول من رمضان، 2 أبريل، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعرالطماطم بين 8 حتى 12 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل كيلو الثوم سعر تراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد، أما كيلو الثوم المفروم فسجل سعر 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيها، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

سعر الفلفل في الأسواق

وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، أما كيلو الفلفل الألوان وصل لسعر 17 جنيها.

سعر ورق العنب

سجل سعر كيلو ورق العنب 30 جنيهًا في الأسواق، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق لمتابعة أسعار الخضروات المختلفة.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو الليمون اليوم السبت الموافق أول أيام رمضان بين 17 حتى 20 جنيها.

سعر الملوخية

وسجل سعر الملوخية بين 5 حتى 7 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر القلقاس

سجر سعر كيلو القلقاس بين 3 حتى 6 جنيهات.

سعر السبانخ

سجل سعر كيلو السبانخ بين 5 حتى 7 جنيهات.

سعر البسلة

سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 حتى 5 جنيهات، اليوم السبت الموافق الأول من رمضان.