«تحيا مصر»: توزيع 165 طن مواد غذائية على 15 ألف أسرة بسوهاج

واصل صندوق «تحيا مصر»، لليوم الثانى عشر على التوالى، تنظيم قوافل حملة «أبواب الخير»، بالتعاون مع وزارة التضامن، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

واستقبل اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قافلة أبواب الخير، أمس، تمهيداً لبدء توزيع محتوياتها على مستحقيها، مؤكداً أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والصندوق لرعاية الأسر فى المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن المشاركة فى المشروعات التنموية والخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، إن «قافلة أبواب الخير تتضمن 165 طناً من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الخضراوات، وتستهدف 15 ألف أسرة مستحقة فى المحافظة»، مشيراً إلى أن القافلة توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن، للتخفيف عن كاهلهم من أعباء المعيشة خلال «رمضان»، وستحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، و500 جرام فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاى، وكيلو بلح)، بالتعاون مع «التضامن»، ومؤسسة أبوهشيمة الخير، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

وأوضح «عبدالفتاح» أن «حملة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق فى حشد جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة ورعاية الأسر المستحقة بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال الشهر الكريم»، لافتاً إلى أن الحملة تم الاستعداد لها بالشراكة مع وزارة التضامن لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فشهد شهر رمضان الماضى تعاوناً مثمراً مع الوزارة فى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير المواد الغذائية وصولاً إلى مليون أسرة.

«سند الخير»: 100 سيارة تبيع سلعاً بأسعار مخفضة فى 15 محافظة

أطلق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مبادرة «سند الخير» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان، وتستهدف تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، وتركز على الأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر احتياجاً لخدمة المواطنين من محدودى الدخل.

تأتى المبادرة بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية فى عدد من المحافظات باستخدام 100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة ستجوب 15 محافظة هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء.

تضم 37 نوعاً من المواد الغذائية منها اللحوم والدواجن

وشهد «شعراوى» وعدد من قيادات الوزارة اصطفاف عدد من السيارات التى ستتوجه إلى المحافظات المستهدفة والمحمّلة بـ37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سودانى، أرز، مكرونة، زيوت، ياميش رمضان».

وقال «شعراوى» إن مبادرة «سند الخير» تستهدف أيضاً خلق فرص عمل للشباب، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وقال «شعراوى» إن إجمالى عدد المنافذ والشوادر التى تم إنشاؤها بالمحافظات وصل حتى اليوم إلى 19 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك متابعة ووجوداً يومياً للمحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة، ووجود عروض مميزة وحقيقية للمواطنين.