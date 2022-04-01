ضبط 4 أطنان سلع مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقليوبية، حملة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 3 محال جزارة تقوم بعرض لحوم جرى ذبحها خارج المجازر الحكومية، وجرى التحفظ على 35 كيلو لحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام حملة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 محال جزارة تقوم بعرض لحوم جرى ذبحها خارج المجازر الحكومية وجرى التحفظ على 35 كيلو لحوم.

ضبط مستودع بوتاجاز مخالف

وجرى ضبط مستودع بوتوجاز يقوم ببيع الأسطوانات بأزيد من التسعيرة المقررة وبسعر السوق السوداء، مستوليا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت الحملة من ضبط 5400 أسطوانة بوتاجاز والتحفظ على المضبوطات.

سلع غذائية مجهولة المصدر ودون بيانات

وتمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية، ويحتوي على 4 أطنان أرز أبيض وسكر حر وياميش رمضان معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر وجرى عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول.