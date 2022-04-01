مصر تدعم جيبوتي بقافلة «عيون» وتوقيع الكشف على 2000 طالب

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق قافلة طبية إلى جمهورية جيبوتي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم خدمات قياس حدة الإبصار.

صرف 650 نظارة طبية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جهود القافلة الطبية استمرت لمدة أسبوع، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2000 طالب، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، وذلك انطلاقاً من الروابط القومية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وتأكيدا لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها واستمرارا للدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة.

علاقة قوية بين مصر وجيبوتي

وشدد عبد الغفار على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وأهمية مثل هذه القوافل في تقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء في جيبوتي، وهو ما يعكس حرص مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان، على الوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء في الدول الأفريقية.

من جهته، قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، إن أعضاء القافلة الطبية أعربوا عن سعادتهم بإنجاز المهام المكلفين بها في جيبوتي، مؤكدين أنهم يرون في مهمتهم رسالة وطنية يحملونها نيابة عن الشعب المصري إلى الأشقاء في جيبوتي.