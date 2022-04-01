«نجاة» تخلع تاجر مخدرات: «حبسني وعذبني في البيت شهرين»

«حبسني شهرين وعذبني وضربني ضرب موت، بعد ما عرفت إنه بيتاجر في المخدرات وخاف أفضحه وأبلغ عنه»، هذه الكلمات رددتها «نجاة. س» 47 عامًا، وهي تحاول أن تقاوم خوفها مما رأته على يد زوجها المستذئب، حسب وصفها.

وروت «نجاة»، لـ«الوطن»، التفاصيل التي دفعتها لإقامة دعوى خلع بعد أن تمكنت من الفرار منه بمعجزة، بعد أن حبسها في المنزل شهرين كاملين وكان يعاملها معاملة الكلاب وحرمها من الطعام والشراب، ليضغط عليها ويضمن أنها لن تبلغ عنه في أي حال، لكنها تحدت خوفها وتوجهت لمحكمة الأسرة.

«نجاة» تحكي لـ«الوطن» تفاصيل دعواها

جلست «نجاة» على عتبة محكمة الأسرة، تتمتم بكلمات غير مفهمومة، وترثي حالها، وباقتراب «الوطن» لمعرفة قصتها، رفعت صوتها وحكت تفاصيل دعواها، وقالت إنها تزوجت منذ 27 عامًا، وطوال هذه المدة كانت مخدوعة في الرجل الذي استأمنت نفسها عليه، وأحبته من كل قلبها، وعاشت تحت قدميه هو وأولاده، وكان همها في الحياة أن يكونوا سعداء حتى لو كان على حساب سعادتها، وكانت له نعم الزوجة، بشهادة الجميع.

الزوجة كافحت معه 27 سنة

واستذكرت الزوجة وقت خطبتهما، حيث كان يعمل في وظيفتين حتى يقدر على الإنفاق على والديه وشقيقاته الـ3، وأُعجبت به وبكفاحه، وأقنعت عائلتها به، وأكملت معه الكفاح، وعاشت في بداية زواجها مع والديه في نفس المنزل، وكانت تخدمهم بكل حب، وتتغاضى عن كل سوء حتى لا تجعله يحمل همومًا فوق عمله، وأنجبت له 4 أولاد، وبعد 10 سنوات انتقلوا للعيش في شقة مستقلة.

حبسها شهرين وعذبها

وتابعت «نجاة» تفاصيل الليلة التي قضت على زواجها بعد 27 سنة: «بعد العمر ده اكتشفت إن ربنا فتحها عليه بسبب المخدرات وإنه بيبع الزفت والهباب ده للشباب، وبيدمر الناس، وإننا بناكل وبنشرب وبنربي علينا من الحرام، ولما سألته قال لي إنه ماكانش قدامه حل تاني، ولما اتخانقت معاه وقلت له يبطل يبيع مخدرات ضربني ضرب موت، وقال لي إنه ممكن يموتني عشان مافضحوش، وفضل حابسني شهرين بيحط لي الأكل بمزاجه، وعذبني عشان يتأكد إني مش هبلغ عنه».

دعوى خلع بعد أن هربت بمساعدة الممرضة

وقبل دخولها للقاضي حكت «نجاة» لـ«الوطن» كيف هربت من السجن الذي وضعها به زوجها؟ وقالت إنها خرجت من المنزل بمعجزة، بعد أن دخلت في حالة إغماء شديدة واضطر لنقلها إلى المستشفى، وهناك ساعدتها ممرضة واتصلت بعائلتها وحضروا لأخذها من هناك، وإكرامًا لأولادها لم تحرر ضده محضرًا.

وتوجهت لمحكمة الأسرة بالجيزة فأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1825، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.