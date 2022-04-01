محافظ البحيرة: افتتاح 21 مسجدا بتكلفة 33 مليون جنيه

كشف اللواء هشام آمنة، عن افتتاح أكثر من 405 مساجد منذ 2018، بتكلفة اجمالية تجاوزت 535 مليون جنيه، ما يعد طفرة كبيرة في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، مشيراً إلى دورها المهم في نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 21 مسجدا مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز «كفر الدوار-أبو حمص-دمنهور-الدلنجات-بدر-ايتاي البارود-المحمودية-شبراخيت-حوش عيسى» بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون و350 ألف جنيه.

والمساجد هي «مسجد النقراش بأبو الخزر بأبو حمص على مساحة 200 م، بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، مسجد روضة خيري بقرية بلقطر الشرقية بأبو حمص على مساحة 450 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه».

كما تم افتتاح مسجد العمري بقرية قراقص بدمنهور على مساحة 200 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد سعد الخبيري بقرية عثمان الحبشي بدمنهور على مساحة 210 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

وفي دمنهور تم افتتاح مسجد توفيق نعيم بقرية العمرية على مساحة 150 م، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد السلام بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى على مساحة 260 م وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

وبشبراخيت، تم افتتاح مسجد الست هانم عبده بقرية كفر السابي على مساحة 272 م وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الصالحين بكوبري صالح تروجي على مساحة 304 م بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، مسجد عزبة غزال بلقانه بشبراخيت على مساحة 378 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وافتتاح مسجد قرية ابراهيم عبد الله بالدلنجات على مساحة 440 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الكبير بقرية الاصلاب بشبراخيت على مساحة 500 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، مسجد سحالي المحطة بأبو حمص على مساحة 850 م وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، مسجد قادوس البحري بإيتاى البارود «صيانة وترميم» على مساحة 100م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.