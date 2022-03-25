افتتاح 3 مساجد بالقليوبية بعد تجديدها بالجهود الذاتية استعدادا لـ«رمضان»

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، 3 مساجد جديدة لتنضم إلى منظومة بيوت الله بالمحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، في إطار نشر دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة وأخلاق الرحمة والتعاون ونشر روح المحبة والاتحاد لدى الجميع.

تفاصيل افتتاح المساجد الجديدة

وقال وكيل وزارة الأوقاف في بيان له، إن المساجد الجديدة التي جرى افتتاحها اليوم بالقليوبية، هي مسجد عبدالعزيز هندي بقرية استنيت التابعة لمركز كفر شكر، بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة كفر شكر، ومحمود هندي، وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، بقيمة 3 ملايين جنيه وعلى مساحة 360 مترا، وذلك بالجهود الذاتية من أهالي القرية، وكذلك مسجد الرحمة بقرية عرب جهينة في مركز شبين القناطر على مساحة 300 متر، ومسجد النور بعزبة أبو جاد كفر منصور في مركز طوخ على مساحة 200 متر.

خطبة الجمعة اليوم

وأضاف البيان أن وكيل وزارة الأوقاف أدى خطبة الجمعة في مسجد عبد العزيز هندي بكفر شكر، وتناولت نظرة الإسلام إلى الوالدين ومدى أهمية وجودهما في نفوس الأبناء سواء كانوا أحياء أوفي جوار ربهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الأمر الإلهي بالعبادة في القرآن أعقبه مباشرة الأمر باحترام الوالدين، حيث قال الله في كتابه العزيز (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا) و(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا)، و(قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) و(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)، والتي تمثل 4 آيات في القرآن لم تأمر بالعبادة إلا وأردفت بعدها الأمر باحترام الوالدين، وكأن الله تعالى يريد أن يقول إنك إذا لم تحترم سبب وجودك المباشر وهما الوالدين، فلن تحترم سبب وجودك الأعلى وهو الله عزوجل.

واستطرد «أن هذا يعد رسالة للجماعات الضالة التي نالت من احترام الوالدين وتقليل قيمتهما لجعل الجماعة هي الأم البديلة إن صح التعبير، ولا عجب فيمن أطاحوا بقيمة الوطن أن يطيحوا أيضا بقيمة الوالدين، فإن الخيانة لا تتجرأ فالخائن لوطنه كالخائن لدينه وربه وأمه وأبيه».