وزير الأوقاف: نكثف جهودنا في مجال الخير لمساعدة المحتاج بعزة وكرامة

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة اليوم، بديوان عام المحافظة، في حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي كلمته رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بـ وزير الأوقاف، والحضور، مؤكدًا أن من حسن الطالع استقباله تزامنًا مع قدوم شهر رمضان أعاده الله على مصر وشعبها، وقياداتها، والرئيس عبد الفتاح السيسي بالخير واليمن والبركات.

نشر الفكر الوسطي المستنير

وأشار إلى أن تشريف الوزير للمحافظة تقليدا سنويا في العيد القومي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف على المستوى الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، والذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف، إضافة إلى دور وزارة الأوقاف في العمل التنموي والاجتماعي ممثلًا في صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام فالعالم حاليًا يحتاج إلى هذا الدور الإيجابي، بجانب المساعدات التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين، وما تعود به هذه الأدوار من أثر إيجابي في تحسين الأحوال المعيشية على المواطن، فمن جانب وزارة الأوقاف تم وصول 20 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظة ووزارة الأوقاف لتصل للمستحقين بعزة وكرامة.

وهنأ وزير الأوقاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقيادات المحافظة بالعيد القومي، الذي يتزامن هذا العام مع استقبال شهر رمضان الفضيل، والاحتفالات بيوم اليتيم، مع ما تشهده الوزارة من طفرة غير مسبوقة في افتتاحات المساجد، حيث تم افتتاح مجموعة كبيرة من المساجد على مدار العام بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة، أو على نفقة الوزارة الكاملة، أو بالتعاون مع المحافظة، لتكون خطة الوزارة اليوم بافتتاح 89 مسجدا في يوم واحد ، و64 مسجدًا الجمعة الماضية.

وأكد أن وزارة الأوقاف في ظل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد سباقًا مع الزمن لتحقيق الإنجازات ومنها عمارة المساجد حيث شهدت أعمال مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) حجم أعمال فاقت حسابات ومقاييس البشر التي حددت 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى عدة أعوام، وتم إنجازها في وقت قياسي وسيتم إقامة صلاة العشاء والتراويح بالمسجد مع إقامة شعائر صلاة الجمعة القادمة كاملة بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المساجد في المنطقة المحيطة بأكملها، وتتزامن هذه النقلة مع روحانية شهر رمضان الفضيل والذي حظي هذا العام بموافقة لجنة أزمة كورونا بالسماح بدرس العصر والعشاء في حدود 10 دقائق لدرس العصر ومن 5 إلى 7 دقائق لخاطرة التراويح بالمساجد الكبرى، مع التأكيد على التخفيف والالتزام بوقت خطبة الجمعة مراعاة لأحوال الجمهور وشدة الحرارة، مع تشديد المتابعة والتأكيد على الالتزام بالتعليمات.

السماح بموائد الرحمن بدور المناسبات

وأوضح أن وزارة الأوقاف سمحت بالتوسع في مصلى السيدات تحت إشراف ومتابعة الأوقاف، مع الالتزام بإجراءات التباعد كاملة، مع السماح بموائد الرحمن في دور المناسبات، مشددًا على عدم السماح بالتهجد أو الاعتكاف .

‏وأكد أن وزارة الأوقاف تعاقدت مع وزارة التموين على 800 طن لحوم صكوك إطعام، يتم توزيع 16 طنا من اللحوم ،إطعام يوميًا تحت إشراف وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة: «هدفنا الوصول للمستحق الحقيقي بعزة وكرامة، مع توفير 10 أطنان للمحافظة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 35 ألف شنطة للأسر الأولى بالرعاية»، داعيًا الجميع إلى ضرورة التوعية بالمشروع والمساهمة المجتمعية لاستمرارية العمل والعطاء لنصل إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة أو مرتين في الشهر.

وعقب اللقاء شهد وزير الأوقاف والمحافظ توزيع 4 أطنان لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ليصل إجمالي ما تم توزيعه 20 طن لحوم من صكوك الإطعام.