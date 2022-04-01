حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان شديد الإخلاص فهو يستطيع تكوين علاقات صداقة عميقة مع زملائه، ويرفض الخيانة مهما كان الوضع لدرجة أنه قد يرهق نفسه في العلاقات مع الآخرين، وإذا بادر الطرف الآخر يفعل رجل برجل السرطان المستحيل للحفاظ على علاقته سواء كان صديق أو حبيب، إلى جانب أنه يجعل الآخرين يشعروا بالسعادة ويسعى لإرضائهم كل الوقت.

ويتميز رجل برج السرطان بتحمل المسئولية فهو يحاول حمايتهم طول الوقت ويتخذ الإجراءات المطلوبة لسلامته سواء كان حبيبة أو زوجة أو أصدقاء، كما أنه يساعد أحبائه على تحقيق أهدافهم المختلفة في الحياة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج السرطان بضرورة التزام الهدوء في التعامل، إذ أن القمر الجديد معاكس في منزل العمل.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجب أن تحسن التصرف مع الآخرين، وتتواصل بشكل جيد لكي تقضي أوقات سعيدة مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان الخاصة بتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الجمعة 1 أبريل.

وأبرز عيوب مولود برج السرطان التشاؤم الشديد فهو ينظر للجانب السلبي في كل المواقف التي تمر عليه كما أنه يبتعد عن التفكير بإيجابية، مما يجعله يقع في مشكلات عديدة بسبب ذلك إلى جانب أنه يشعر بحساسية مفرطة تجعله يتأثر بأصغر الأمور حيث لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.