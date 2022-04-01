يبحث عدد كبير من متابعي الدراما المصرية عن القنوات الناقلة لمسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022، والمقرر بداية عرضه في الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع الليلة الأولى لشهر رمضان المبارك، وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية كوميدية ومفارقات غريبة بين نجوم العمل والوجوه الشبابية الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022

ومن القنوات الناقلة لمسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022، قنوات ON، والحياة، والتلفزيون المصري، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال دايما عامر

مسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، لبلبة، كريم عفيفي، محمد ثروت، أحمد الشامي، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، سينتيا خليفة، سما إبراهيم، ميرنا نورالدين، وعدد من الشباب منهم لمى كتكت، يوسف وائل نور، منار عبدالحليم، يارا المليجي، ومن تأليف ورشة كتابة، وإخراج مجدي الهواري.

قصة دايما عامر

وتدور أحداث المسلسل حول عامر عبدالرازق، الذي يجسد دوره مصطفى شعبان، الذي يعمل في وظيفة مشرف اجتماعي في إحدى المدارس الخاصةن التي تضم قسم ناشونال، وآخر إنترناشونال، ويجد نفسه أمام مشكلات الطلاب الذين تنشب بينهم كثير من الأزمات، ويتدخل لحلها.

ويناقش المسلسل بعض القضايا التي تتعلق بملف التعليم، والأزمات النفسية التي يتعرض لها صغار السن، ومنها التنمر، بخلاف مشاكلهم مع أولياء الأمور، وطبيعة علاقتهم بالمدرسين الذين يقوم بدورهم نضال الشافعي، محمد ثروت، محمد محمود، أحمد الشامي، ميرنا نورالدين، وتجسد الفنانة لبلبة شخصية ميس زهرة مديرة المدرسة، ويجسد الفنان صلاح عبدالله، شخصية مستر لطفي وكيل المدرسة.