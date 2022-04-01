تفاصيل أحداث وقنوات عرض مسلسل «دايما عامر» في ماراثون دراما رمضان

ساعات قليلة وينطلق ماراثون مسلسلات رمضان 2022، ومن الأعمال التي يترقب الجمهور عرضها، مسلسل دايمًا عامر، خصوصًا بعدما لفت «برومو» المسلسل الأنظار إليه، وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية مليئة بالتشويق والإثارة.

قنوات عرض مسلسل دايما عامر

يعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية منها شاشة قنوات الحياة، والتليفزيون المصري، وONTV، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل دايما عامر

يضم المسلسل عددا من النجوم أبرزهم:

مصطفى شعبان

صلاح عبدالله

لبلبة

نضال الشافعي

عمرو عبدالجليل

محمد ثروت

كريم عفيفي

أحمد الشامي

سما إبراهيم

ميرنا نور الدين

وجوه شبابية جديدة

كما يضم المسلسل عددًا من النجوم الشباب أبرزهم:

يوسف وائل نور

منار عبد الحليم

لمى كتكت

يارا المليجي

أحمد عنان

سام عادل

شروق الشريف

أماكن التصوير

مسلسل دايمًا عامر، تم تصوير غالبية مشاهده في عدد من المحافظات بخلاف القاهرة، منها الأقصر، وأسوان، والغردقة، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول عامر عبد الرازق والذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، ويجد نفسه مشرفًا اجتماعيًا في إحدى المدارس التي تدم قسمي «ناشونال وإنترناشونال» ويشهد خلافات كثيرة بين طلاب القسمين في إطار من المفارقات الكوميدية، ويضطر للتدخل لحلها والتقارب فيما بينهم.

يناقش مشاكل التعليم والأزمات النفسية

ويناقش المسلسل عددًا من القضايا التي تتعلق بملف التعليم، والعلاقة بين التلاميذ وأولياء الأمور، وعلاقتهم بالمدرسين، بخلاف مناقشة مشاكل الطلاب في مراحل سنية معينة، وبعض الأزمات والضغوط النفسية التي يتعرضون لها، منها التنمر.