منار عبدالحليم عن مصطفى شعبان في «دايمًا عامر»: محظوظة جدًا بالتعامل معاه

تشارك الفنانة الشابة منار عبدالحليم، في أول تجربة درامية لها من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، المقرر عرضه في الموسم الدرامي بـ رمضان 2022، على شاشة قنوات ON، الحياة، التلفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

محظوظة للتعاون مع مصطفى شعبان

مسلسل دايمًا عامر، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد ثروت، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

وعن تعاونها مع الفنان مصطفى شعبان، قالت منار عبدالحليم في تصريحات لـ«الوطن»: «مفيش أحسن من كده، محظوظة جدًا بالتعامل معاه، متعاون لدرجة كبيرة بالرغم من نجوميته العالية، لكن حريص دائمًا على التواجد معنا في التصوير، حتى في أوقات استراحته، ويتابعنا ويقوم بتشجيعنا من وراء الكاميرا، وبالتالي تزداد طاقتنا وحماستنا للعمل».

تجسد شخصية طالبة رومانسية

وأشارت إلى حماسها الشديد لعرض مسلسل دايمًا عامر، واستقبال ردود فعل المشاهدين، خصوصًا وأن المحبة والتعاون بين فريق العمل في كواليس التصوير، تظهر أمام الكاميرات بدون أي تصطنع أو افتعال، وبالتالي المصداقية ستطغي على الأحداث.

واستطردت: «من مميزات مسلسل دايما عامر، التعاون بين فريق العمل والألفة بينهم، ووصلنا إحساس إننا عائلة واحدة، كلنا مهتمين بآراء بعضنا البعض، في إحدى المرات تعرضت لإغماءة في التصوير، فوجئت باهتمام كل النجوم والاطمئنان عليّ، كثرة ساعات التصوير جعلتنا أصحاب، وعندنا جروب بنتكلم عليه ونتابع الشغل ونتواصل باستمرار».

وتلعب منار دور بسنت، إحدى طالبات المدرسة التي يعمل بها مصطفى شعبان، مشرفًا اجتماعيًا، وهى شخصية رومانسية عاشقة لغراميات روميو وجولييت، وتبحث عن الحب بكل الطرق، حتى تتعرض لأزمة شديدة خلال الأحداث.