القائمة الكاملة لأسعار الحديد في أبريل.. الطن يبدأ من 18400 جنيه

أعلنت مصانع الحديد، اليوم الجمعة، القائمة الجديدة لأسعارها، في وقت تشهد الأسواق حالة من عدم الاستقرار نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على السوق المحلية.

تعرف على سعر طن حديد التسليح في مصر

وتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 18400-21000 جنيه للطن، تسليم أرض مصنع غير شامله «نولون النقل» إلى المستهلك، وقد يختلف سعر الحديد من محافظة لأخرى، ومكان لآخر حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع نظرا لتكاليف النقل، وفقا لموقع «الصلب العربي»، التابع للاتحاد العربي للصلب.

تعرف على أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع

وفيما يلي أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع وفقاً للأسعار المعلنة:

حديد عز 19,900 للطن

السويس للصلب 19,900 للطن

حديد بشاي 20,976 للطن

حديد العتال 18,400 للطن

حديد المراكبي 18,500 للطن

حديد المصريين 19,900 للطن

حديد العشري 18,500 للطن

وكانت مصانع الحديد، سواء مصانع الدرفلة، أو مصانع الدورة المتكاملة بزيادة الأسعار بقيمة تجاوزت 1500 دولار للطن، خلال شهر مارس، ما قفز بمتوسط السعر إلى ما بين 17 و18 ألف جنيه للطن، مقارنة بمتوسط سعر بين 13600 إلى 14 ألف جنيها للطن، خلال شهر فبراير، وهي الارتفاعات التي جاءت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في وقت إمدادات مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها البيليت والخردة.

خلفية عن توقعات أسعار الحديد في مصر

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» رهن المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات هدوء الأسعار في السوق المحلية، باستقرار أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية الرئيسية، موضحا أن أغلب تكلفة الإنتاج في قطاع الحديد تأتي من الخارج، ويتم استيرادها من بلدان رئيسية، على رأسها أوكرانيا، التي تعد من بين المنتجين الرئيسيين للبيليت.