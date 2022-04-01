فول الصويا يسجل أكبر تراجع يومي منذ 10 سنوات.. ما السبب؟

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في الصين بنسبة 6٪، اليوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي في 10 سنوات، بفعل توقعات قياسية لمزارع فول الصويا في الولايات المتحدة، وإفراج بكين عن احتياطيات الدولة.

بورصة داليان تسهد تراجع أكثر العقود الآجلة تداولا

تراجعت أكثر العقود الآجلة تداولا على فول الصويا في بورصة "داليان" للسلع إلى 3816 يوان (600.59 دولار) للطن، وانخفضت الأسعار بنسبة 13٪.

وقال تشو رونج بينج، المحلل بقسم الزراعة في «ميستيل»، وهي شركة استشارية للسلع مقرها الصين، إن «الأسعار آخذة في الانخفاض في الأيام الأخيرة، خاصة بعد ما صدر تقرير الزراعة أمس».

وصول فول الصويا في شهري أبريل ومايو للوفرة

وأضاف: «أصدرت الصين فول الصويا من احتياطيات الدولة اليوم، ومن المتوقع أيضًا أن يكون وصول فول الصويا في أبريل ومايو وفيرًا»، وفقا لـ«رويترز».

أظهر تقرير توقعات الزراعة الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أمس الخميس أن المزارعين الأمريكيين سيخصصون معظم الأفدنة المسجلة لزراعة البذور الزيتية هذا الربيع، مع تقليل فدادين الذرة.

وأصدرت الصين 500 ألف طن من فول الصويا من احتياطاتها الحكومية اليوم الجمعة، في محاولة لزيادة الإمدادات.

أسعار فول الصويا على مدار شهر مارس الماضي

وارتفعت أسعار الصويا في الصين إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بفعل شح إمدادات الفاصوليا، حيث أدى سوء الأحوال الجوية في أمريكا الجنوبية إلى الحد من الصادرات.

وقال متعاملون إن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بـ«كوفيد -19» في الصين، والتدابير القائمة لاحتواء المرض قيدت أيضًا نقل "الصويا"، وهو مكون البروتين الرئيسي في علف الحيوانات، ما أدى إلى تعزيز الأسعار.

وقال تاجر مقيم في شمال الصين: «كانت الأسعار مرتفعة للغاية على أي حال»، وتابع: «استأنفت العديد من المصانع الآن العمل مع وصول المزيد من الحبوب، بينما ظل الطلب ثابتًا بسبب أرباح الزراعة السيئة».