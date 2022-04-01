سيارة تدهس طفلا في منشأة ناصر.. وقائدها يتمكن من الهرب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط قائد سيارة دهس طفلا وتمكن من الهرب في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة الطفل المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة ومعرفة هل توجد خصومة مع أحد من عدمه، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار السائق والسيارة المستخدمة في الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بدهس سيارة لطفل ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «يونس ر م» 3 أعوام، وكشفت التحريات بأنه أثناء لهو الطفل في الشارع دهسته سيارة مسرعة وتمكن قائدها من الهرب، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أوصاف السيارة وضبط وإحضار قائدها لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة متحللة في منطقة جبلية بمنشأة ناصر

وفي سياق آخر، ما زلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثف من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لشاب داخل حجرة مهجورة بمنطقة جبلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة متحللة في منطقة جبلية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.