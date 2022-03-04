التفاصيل الكاملة لواقعة دهس طبيبة الجيزة: المتهم حاول الإنكار

على مدار 5 ساعات مضت استمعت فيها جهات التحقيق لأقوال الطالب عبدالله محمود محمد المتهم بدهس طبيبة، والتسبب في وفاتها بأكتوبر، إذ بينت التحقيات أن الطالب كان يقود سيارة والدته برعونة دون الالتفات إلى الطريق أو المارة منشغلًا بهاتفه المحمول حتى صدم الطبيبة التي لقت مصرعها على الفور.

المتهم ينكر التهم المنسوبة له

وحاول المتهم إنكار التهم التي نسبتها له جهات التحقيق من القتل الخطأ والسير دون رخصة قيادة، وتجاوز السرعة المحدده على الطريق؛ مبررًا: «مكنش قصدي اخبطها.. هي اللي ظهرت قدامي فجأة».

مكان الحادث

وبينت التحريات أن الحادث وقع بطريق المحور المركزي أمام شركة الغاز قبل ميدان الجيزة اتجاه الحصري بأكتوبر.

المتهم عمره 15 عامًا

وتبيّن من التحقيقات أن المتهم طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة رويال بأكتوبر، عمره 15 عامًا لا يتمتلك رخصة قيادة، كان يقود سيارة والدته، والتي تعمل طبيبة أسنان، وبعد المعاينة والكشف الفني على السيارة تبين أنها من سيارة ملاكي موديل 2021 رمادية اللون تابعة لمرور أكتوبر، وجرى عرضها على خبراء فنين بالمرور لتبين حالتها.

جهات التحقيق تستدعي 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم

واستدعت جهات التحقيق 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال الواقعة، بعد أن تبين أن الطالب حاول الهروب بالسيارة بعدم صدم الطبيبة «أماني محمد» التي تعمل نائب مدير الطب الوقائي بالجيزة، ولكن استطاع المارة إيقافه والتحفظ عليه، حتى وصلت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر وألقت القبض عليه للتحقيق معه.

إصابات خطيرة أودت بحياة الطبيبة

وجرى نقل الطبيبة إلى المستشفى لإسعافها، وتبيّن إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وكسر بالساق، وسحجات بالوجه والأنف ونزيف بالأذن، وتوفت إثر إصابتها بعد دقائق من وصولها.

النيابة تصرح بدفن الطبيبة

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطبيبة، بعد إجراء الكشف الظاهري عليها ومعرفة سبب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ تمهيدًا لتفريغها والتعرف على ملابسات الواقعة، وتجري النيابة العامة متابعة استكمال التحقيقات.